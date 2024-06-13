Вице-премьер Чернышенко пообещал тюменцам приехать в гости

На ВДНХ 12 июня стартовал IV Российский турфорум "Путешествуй!". Тюменская область впервые выступает в статусе региона-партнера. В первый день наш стенд посетил и узнал о туристическом потенциале, термальных источниках и уникальных маршрутах в Тюменской области заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Стенд Тюменской области на ВДНХ вызвал большой интерес со стороны делегации. Эксперты оценили яркую презентацию нового термального курорта на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", туристические направления, природные богатства и сибирское гостеприимство. Пригласили посетить регион для знакомства. Дмитрий Чернышенко пообещал приехать в гости", - сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Чернышенко с мая 2024 года курирует госполитику в сфере массовых коммуникаций и СМИ, общего и среднего профессионального образования, туризма, физкультуры и спорта, молодежной политики, взаимодействия с религиозными организациями. Отвечает за инновационную деятельность, поддержку научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта. Курирует комплексное развитие регионов Приволжского федерального округа.

На форуме Тюменская область посетителям предлагает конкурсы и викторины с розыгрышем брендированных подарков от Visit Tyumen, билетов в Тобольск и туров "В Сибирь по своей воле", а также интерактивы от компании СИБУР. Гости стенда могут поучаствовать в караоке-марафоне с песнями про Тюменскую область, сделать временное тату по-сибирски, попробовать тюменское мороженое, продегустировать минеральную воду и авторские сибирские коктейли.

Деловая программа форума объединит мероприятия по актуальным вопросам туристической отрасли. Завтра в рамках панельной сессии состоится презентация туристического потенциала Тюменской области.