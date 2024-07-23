Блогеры-комики соберутся в Конторе пароходства на первый форум

"Тюмористический форум" с 23 по 26 июля в Тюмени проведет продюсерский центр "Инсайт Люди", он станет первым из шести запланированных окружных форумов. В нем примут участие резиденты центра, входящего в "Газпром-Медиа Холдинг", а лучшие получат гранты на реализацию собственных проектов.

Руководитель региональной студии "Инсайт Люди" в Тюмени Мария Рудак:

Направление юмора, в котором блогеры ведут свои социальные сети, может быть многогранным и интересным! Это та деталь, которая связывает всех людей, и ее зачастую может не хватать в таком серьезном мире — ежедневно мы решаем множество важных и сложных задач, совершенно забывая о простых вещах. А юмор способен сделать жизнь ярче и легче. Наши резиденты активно используют этот ценный инструмент в медипространстве, что помогает сблизиться с аудиторией и значительно повысить уровень ее доверия.

На форуме выступит более 80 резидентов из 30 регионов России с совокупным охватом более 80 миллионов подписчиков. Программа мероприятия состоит из ряда познавательных интерактивов — анализ и работа по действующим проектам в соцсетях блогеров, генерация и развитие идей юмористического направления, формирование новых инициатив от артистов комедийной сферы.

Также программа форума насыщена активностями развлекательного формата — 24 июля с 20:00 до 21:30 резиденты проведут открытое мероприятие для жителей Тюмени и поднимут им настроение, продемонстрировав комедийные номера.

Кроме того, в рамках "Тюмористического форума" пройдет защита юмористических проектов от блогеров "Инсайт Люди", по результатам которой они смогут получить грант на их реализацию.

По России проходит череда региональных форумов в Тюмени, Владимире, Ижевске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Великом Новгороде. Их программа затрагивает множество направлений и тематик, которые могут заинтересовать каждого — продакшн, проекты, командообразование, актерское мастерство, музыка и другие. Блогеры "Инсайт Люди" являются экспертами в данных сферах и готовы делиться знаниями, навыками и опытом — начиная от организации работы, заканчивая творческим процессом.