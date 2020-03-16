Студенты ТюмГУ перешли на онлайн-образование

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Тюменский государственный университет . а также его филиалы в Тобольске и Ишиме с понедельника, 16 марта, переходят на дистанционное обучение.

Данная мера вводится для профилактики коронавируса, сообщается в официальной группе вуза в "ВКонтакте". На онлайн-формат переходят все: бакалавры, магистранты, аспиранты и заочники. Все инструкции студенты получат по электронной почте. Уточняющие вопросы можно задать здесь.

Решение принято на основании приказа главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Как сообщает ТАСС, в связи с угрозой распространения коронавируса российским вузам рекомендовано организовать дистанционное обучение студентов. при этом выдавать образовательные программы в полном объеме, предусмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану, а также организацию взаимодействия обучающихся и педагогов онлайн.