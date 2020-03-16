Коронавирус: где найти ответы на вопросы?

ПО данным на вечер 15 марта, на территории Российской Федерации выявлено 63 случаев коронавирусной инфекции, проведено более 104 тысяч исследований, сообщил Минздрав.
Один из подтвержденных случаев заболевания - в Тюмени. Мужчина средних лет госпитализирован в бокс областной инфекционной больницы. В правительстве региона состоялось оперативное заседание штаба по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции. Комментируя его итога. замгубернатора Ольга Кузнечевских отметила. что ситуация по коронавирусу в нашей области контролируемая, все службы в полной готовности, в больницах есть запасы необходимых препаратов.
Ольга Кузнечевских призвала жителей региона быть внимательнее к своему здоровью, ограничиться в поездках, не посещать многолюдные места, соблюдать элементарные правила гигиены. Она призвала всех к спокойствию и посоветовала доверять только проверенной информации.
"Не стоит доверять всей информации, которая сегодня находится в интернете и в соцсетях. Достоверные сведения публикуются на сайте Минздрава, нас открыты горячие линии Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Тюменской области. Звоните туда, чтобы проконсультироваться, получить грамотный, профессиональный ответ, там же можно узнать, куда необходимо обращаться в случае недомогания", - пояснила Ольга Кузнечевских.
Получить дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефонам горячих линий:
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 9044-92-92-30;
Департамент здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).
Актуальная информация по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы находится на сайте Минздрава РФ
Достоверная информация об эпидемиологической обстановке в Тюмени и о работе оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса в онлайн-режиме публикуется на сайте Информагентства "Тюменская линия".
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