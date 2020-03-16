Коронавирус: где найти ответы на вопросы?

09:00 16 марта 2020
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ПО данным на вечер 15 марта, на территории Российской Федерации выявлено 63 случаев коронавирусной инфекции, проведено более 104 тысяч исследований, сообщил Минздрав. 

Один из подтвержденных случаев заболевания - в Тюмени. Мужчина средних лет госпитализирован в бокс областной инфекционной больницы. В правительстве региона состоялось оперативное заседание штаба по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции. Комментируя его итога. замгубернатора Ольга Кузнечевских отметила. что ситуация по коронавирусу в нашей области контролируемая, все службы в полной готовности, в больницах есть запасы необходимых препаратов.

Ольга Кузнечевских призвала жителей региона быть внимательнее к своему здоровью, ограничиться в поездках, не посещать многолюдные места, соблюдать элементарные правила гигиены. Она призвала всех к спокойствию и посоветовала доверять только проверенной информации. 

"Не стоит доверять всей информации, которая сегодня находится в интернете и в соцсетях. Достоверные сведения публикуются на сайте Минздрава,  нас открыты горячие линии Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Тюменской области. Звоните туда, чтобы проконсультироваться, получить грамотный, профессиональный ответ, там же можно узнать, куда необходимо обращаться в случае недомогания", - пояснила Ольга Кузнечевских.

Получить дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефонам горячих линий:

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 9044-92-92-30;

Департамент здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).

Актуальная информация по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы находится на сайте Минздрава РФ  

Достоверная информация об эпидемиологической обстановке в Тюмени и о работе оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса в онлайн-режиме публикуется на сайте Информагентства "Тюменская линия".

Теги: covid19 , коронавирус , Минздрав , Роспотребнадзор
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