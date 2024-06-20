В Югре планируют создать сеть управления беспилотниками

До конца 2024 года в Кондинском районе может появиться сеть управления беспилотными воздушными судами, об этом заявил врио губернатора Югры Руслан Кухарук.
"До конца года в Кондинском районе создадим сеть управления беспилотными воздушными судами. Об этом договорились накануне на полях IT-форума.
Использовать возможности БПЛА планируем для различных целей, учитывая географические особенности территории. Например, для доставки медикаментов и грузов в труднодоступные районы, мониторинга зон чрезвычайных происшествий", - сообщил Кухарук.
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