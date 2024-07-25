Тюменский областной День поля в этом году пройдет на ишимской земле

Областной День поля-2024 состоится 14 августа, традиционное региональное сельскохозяйственное мероприятие пройдет на территории агрохолдинга "Юбилейный", сообщает департамент АПК.
Всех специалистов и гостей встречи ждут демонстрационные показы селекционных достижений (новые сорта сельскохозяйственных культур); технологических операций сельскохозяйственной техникой (почвообработка, посев, внесение минеральных удобрений, уборка, кормозаготовка), а также выставки поставщиков средств химизации и сельскохозяйственной техники.
"День поля - отличная база для коммуникаций, которые способствуют развитию агропромышленного комплекса региона, продвижению инновационных проектов и новых технологий в сельскохозяйственном производстве, налаживанию деловых связей между предприятиями и инвесторами", - отметают в профильном департаменте.
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