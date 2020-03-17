Skyeng открыл тюменским студентам и школьникам бесплатный доступ к изучению английского языка

16:49 17 марта 2020
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Изображение <a href="https://pixabay.com/ru/users/ReadyElements-8569947/?utm_source=link-attribution
Продолжение: В Тюмени отменили все массовые мероприятия

В связи с распространением коронавируса в стране для всех школ Тюменской области будет открыт доступ к цифровой образовательной среде Skyes School — совместному продукту Skyeng и группы компаний "Просвещение". Благодаря этому школьники смогут без отрыва от основной программы обучения перейти с очного на дистанционное изучение английского языка. 

В платформу встроены материалы рабочих тетрадей УМК Spotlight и УМК "Сферы" от издательства "Просвещение".

Для школьников бесплатный доступ на платформу Skyes School открыт с 17 марта до 24 апреля. Для колледжей и вузов на платформы Skyes College и Skyes University  — до 31 мая.  

По вопросам подключения к платформе Skyes открыта круглосуточная горячая линия (8-800-333-23-42), специалисты которой помогут учителям и преподавателям в организации процесса онлайн-обучения. С этой же целью компания создала цикл бесплатных вебинаров. 

Теги: иностранный язык , коронавирус , образование , образовательный курс , студенты , школьники
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