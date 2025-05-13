Департамент образования Тюменской области вновь возглавила Дина Горковец

Дина Горковец назначена на должность директора департамента образования и науки Тюменской области, распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор.
"К обязанностям Дина Николаевна приступила с 13 мая. Дина Горковец - опытный управленец, в разные годы возглавляла городской и областной департаменты образования, трудилась на посту заместителя главы Тюмени по социальным вопросам", - сообщает информационный центр правительства региона.
Дина Горковец с ноября 2022 года до октября 2023 года уже возглавляла областной департамент образования и науки, после вернулась в администрацию города и в должности замглавы курировала социальную политику и образование.
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