Более 32 тысяч детей и подростков отдохнут в пришкольных лагерях в июне

В июне в Тюменской области традиционно стартовала летняя оздоровительная кампания, за первый месяц в более чем трехстах лагерях с дневным пребыванием отдохнут свыше 32 тысяч детей и подростков, сообщили в департаменте образования региона.

Отмечается, что нынешний год является Годом детского отдыха в системе образования, Годом защитника Отечества и Годом героев в Тюменской области. В связи с этим для отдыхающих школьников подготовили такие важные и познавательные мероприятия, как акция "Расскажи о герое, который рядом" и квест "Летние истории: в поисках героев", Дни и смены "Движения Первых", смены "Орлят России" и многие другие.

Всего на летних каникулах организована работа 418 лагерей с дневным пребыванием, которые базируются в основном в школах, в них весело, познавательно, безопасно и с пользой для здоровья проведут время около 68 тысяч юных жителей Тюменской области.