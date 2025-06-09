Пять бесплатных пляжей оборудуют этим летом в Тюменской области

В 2025 году в Тюменской области начнут работать пять муниципальных пляжей – в Ишиме, Тюмени, Голышмановском, Заводоуковском и Омутинском муниципальных округах, о подготовке к купальному сезону в регионе сообщил губернатор Александр Моор.

"Обеспечить землякам возможность для комфортного и, самое главное, безопасного отдыха у воды – важная задача органов местного самоуправления", - подчеркнул Моор.

Губернатор отметил, что еще в 2024 году поручил принять меры для создания пляжей в городах и райцентрах. В итоге сформирован список водоемов, где появятся отвечающие требованиям безопасности пляжи - к использованию рекомендован 21 водоем в в 12 муниципалитетах. Обустраивать их будут постепенно, в течение трех лет. "Организация пляжа – дело и затратное, и хлопотное. Специалистам необходимо оценить качество воды и состояние дна. Кроме того, нужно благоустроить берег. Работа ведется. Часть пляжей появятся уже в этом году, остальные – в следующем и 2027-м", - пояснил планы Моор.

В Тюмени этим летом откроют пляж на озере Круглом, в следующем году – на Нижнем Кривом. В Тюменском муниципальном округе пляж на озере Тюлькинском рядом с поселком Винзили также должен появиться в 2026 году. В Вагайском и Ишимском муниципальных округах и в Тобольске работа по созданию пляжей будет продолжена после стабилизации паводковой обстановки.

Губернатор отметил, что помимо пяти муницпальных пляжей, желающие отдохнуть у воды могут воспользоваться услугами девяти коммерческих пляжей.