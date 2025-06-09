Департамент по молодежной политике создают в Тюменской области

С 1 июля 2025 года в Тюменской области создается Департамент молодежной политики. Это решение принято в соответствии с указом Президента России о национальных целях развития и в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети", сообщил губернатор Моор.

Департамент будет координировать все ключевые проекты в сфере молодежной политики — от патриотического воспитания до добровольчества и взаимодействия с общественными объединениями.

"Важно не просто поддерживать молодежные инициативы, но и выстраивать системную политику, ведь это наш стратегический резерв", - отметил Моор.

В ведомство нового органа перейдет ряд полномочий Департамента общественных связей и Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Его куратором станет заместитель губернатора Алексей Райдер.