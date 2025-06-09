Владельцы Android-смартфонов смогут заказывать наличку в СберБанк Онлайн

Клиентам Сбера больше не нужно приходить в офис, чтобы оформить заявку на снятие крупной суммы. Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении СберБанк Онлайн и выбрать удобный офис банка в любой точке страны, чтобы получить там деньги.

Сервис прост и удобен в использовании: достаточно зайти в раздел "Все сервисы" — "Управление финансами" — "Заказ наличных в офис" или набрать в поисковой строке "Заказ наличных".

Вячеслав Цыбульников, замепредседателя правления Сбербанка:

Клиентам больше не нужно дважды посещать офис: сначала, чтобы оформить заявку, а потом чтобы забрать деньги. Теперь заказать наличные можно всего за несколько секунд в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а забрать в удобном офисе в любом городе. Освободившееся время лучше потратить на другие дела, на себя или своих близких.

Услуга доступна клиентам старше 18 лет. Заказать можно наличные рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма заказа — 10 млн рублей, 10 тысяч долларов или евро.