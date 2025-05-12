Глава Тюмени Максим Афанасьев проводил своего зама на новое место работы

14:48 12 мая 2025
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Заместитель главы Тюмени Дина Горковец переходит на новое место работы, где  будет также успешно реализовывать значимые проекты, способствующие развитию родного города, заявил глава города Максим Афанасьев.

В своем телеграм-канале мэр поблагодарил бывшую подчиненную за труд, особо подчеркнув значительную роль Дины Николаевны в организации мероприятий ко Дню Победы: "Празднование 9 Мая стало настоящим торжеством патриотизма, продемонстрировавшим способность руководителя объединять и вдохновлять людей, создавать атмосферу единения и гордости за наш город".

Дина Горковец работала директором департамента образования города Тюмени, с ноября 2022 года до октября 2023 года возглавляла областной департамент образования и науки, после вернулась в администрацию города и в должности замглавы  курировала социальную политику и образование.

Теги: кадры , Максим Афанасьев , образование
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