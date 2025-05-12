Глава Тюмени Максим Афанасьев проводил своего зама на новое место работы

Заместитель главы Тюмени Дина Горковец переходит на новое место работы, где будет также успешно реализовывать значимые проекты, способствующие развитию родного города, заявил глава города Максим Афанасьев.

В своем телеграм-канале мэр поблагодарил бывшую подчиненную за труд, особо подчеркнув значительную роль Дины Николаевны в организации мероприятий ко Дню Победы: "Празднование 9 Мая стало настоящим торжеством патриотизма, продемонстрировавшим способность руководителя объединять и вдохновлять людей, создавать атмосферу единения и гордости за наш город".

Дина Горковец работала директором департамента образования города Тюмени, с ноября 2022 года до октября 2023 года возглавляла областной департамент образования и науки, после вернулась в администрацию города и в должности замглавы курировала социальную политику и образование.