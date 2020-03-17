В Тюмени отменили все массовые мероприятия

Спортивные, культурные, детские, массовые и другие мероприятия отменяются в Тюмени с 18 марта по 10 апреля.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня в прямом эфире рассказал о профилактике коронавируса и ответил на ключевые вопросы жителей по этой теме.
В Тюмени объявлен режим повышенной готовности. Информация, касающаяся МЕРОПРИЯТИЙ:
1. Запретить проведение спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий с 18 марта до 10 апреля. Все музеи, театры и другие учреждения - закрыты.
2. Запретить частным учреждениям проводить мероприятия с числом участников более 50 человек одновременно.
3. С 18 марта школы, спортивные школы и т.д. приостанавливают обучение. Образовательный процесс будет проводиться дистанционно.
4. Детские сады не закрывают, но они переходят на свободное посещение: если есть возможность, оставьте детей дома или с родными.
5. Выезд творческих коллективов, спортивных клубов запрещен.
Следите за информацией и соблюдайте осторожность.
Телефоны горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).
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