Тюменская область деньгами поддержит реализацию шести культурных социально значимых проектов в регионе

Фото из архива депкультуры ТО

В конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры победили 6 творческих команд. На реализацию своих проектов они получат субсидии от 625 до 650 тысяч рублей, сообщили в депкультуры ТО.

Конкурс проводился по шести направлениям. В треке "Крепкая семья" лучшим признан проект "Край сказочных вселенных" Центра социокультурных проектов "Союз". В Приишимье пройдет одноименный семейный фестиваль, посвященный фольклору и декоративному творчеству. Состоятся мастер-классы, выставки, творческие лаборатории.

В направлении "Реабилитация людей с ОВЗ через искусство" победителам стала школа инклюзии "Поверь в себя!" инклюзивной театральной студии "Девиарт". Пройдут мастер-классы по вокалу, хореографии, сценическому мастерству, жестовому пению. Участники с наставниками подготовят инклюзивный концерт.

"Историческую память и преемственность поколений" будет поддерживать и развивать Центра молодежных инициатив "Импульс" проектом "Следствие Наследствие". В Казанском районе будет создана настольная игра, посвященной нематериальному этнокультурному достоянию региона.

"Единство народов России" - в этом направлении лучший признан проект "Братских народов союз вековой" Центра социальных проектов "Вектор развития". Для воспитанников детсадов Пришимья и их семей пройдет цикл просветительских и творческих мероприятий о традициях народов Тюменской области.

Развитию креативных индустрий посвящен проект-победитель "Территория в цифре" Культурно-просветительского центра развития креативных компетенций. В рамках проекта пройдет обучение сотрудников учреждений культуры работе с нейросетями.

В направлении "Поддержка народных промыслов и ремесел" победил проект "Детская школа художественных ремесел "Земля искусства" Дома народных художественных промыслов и ремесел. В течение учебного года дети изучат основы традиционных промыслов и ремесел региона.