КОФТО стал площадкой для обсуждения новый идей и перспектив развития культуры на межрегиональном уровне

Культурно-образовательный форум Тюменской области (КОФТО) проходит в Тюмени с 14 по 18 апреля, накануне состоялось ключевое пленарное заседание "Культура – территория смыслов", на котором эксперты и участники рассказали о достижениях Тюменской области в ээтой сфере, рассмотрели ее проблематику и инструменты развития, обсудили пути взаимодействия между регионами, поделились опытом реализации проектов и инициативами.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев констатировал, что культура формирует человека и влияет на всё сферы жизни. В качестве яркого примера он рассказал об эффективном включении культурной компоненты в развитие и продвижение туризма. "Опираясь на корневые вещи, благодаря сотрудничеству музеев, бизнеса, отраслевого департамента, получили устойчивый турпоток и хороший объем для развития экономики", - отметил Пантелеев.

В числе успешных культурных проектов, оказывающих влияние на развитие субъекта, укрепление межрегиональных связей и дающих возможность перезапустить территории и наполнить их новыми смысламиназваны турмаршрут "Императорский маршрут", фестиваль "Лето в Тобольском кремле", "Культурное сотрудничество", "Школа креативных индустрий", развитие регионального кинопроизводства.

Директор депкультуры Александр Сидоров считает важным формировать среду, где каждый найдет своё место. Этому способствуют обновляющиеся дома культуры, библиотеки, в которых внедряются современные технологии, существенно обновляется материальная база. "Ресурс регионального развития сегодня – в малых городах и сёлах. И люди, которые там живут, могут быть не просто зрителями, но и соавторами культурных событий и процессов", - подчеркнул Сидоров.

КОФТО проводится в пятый раз. Он объединяет участников из Тюменской области, Югры и Ямала. Спикерами форума стали около 30 федеральных и региональных экспертов в области культурного менеджмента из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Владивостока и Тюмени. В целом в форуме участвует более тысячи человек - руководители и сотрудники муниципальных и областных библиотек, домов культуры, музеев, детских школ искусств. Приглашены на форум авторы различных проектов в сфере культуры, искусств, креативных индустрий, творческая молодежь.