В Тюмени ушел из жизни известный российский поэт и прозаик Николай Шамсутдинов

9 июня вечером скончался русский поэт Николай Меркамалович Шамсутдинов, член Союза писателей СССР с 1982 года.

Большой и настоящий поэт, сообщили в Тюменском региональном отделении общероссийской общественной организации "Союз писателей России".

Николай Меркамалович родился 26 августа 1949 года на Ямале в селе Яр-Сале, детство и юность его прошли в Березово, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте. Служил в ВВС. Советский и российский писатель, публицист, переводчик и общественный деятель. Член Союза писателей СССР (1982), Союза российских писателей (1991), Русского ПЕН-центра (2009), "Почётный работник культуры и искусства Тюменской области" (2009), "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" (2011), академик Российской академии поэзии (2018). Сопредседатель Правления Общероссийской общественной организации "Союз российских писателей" (2019), Председатель Тюменского областного отделения Союза российских писателей (1994).

С 2013 года Шамсутдинов был председателем Тюменского регионального представительства Общероссийской общественной организации "Союз российских писателей". Он автор 64 книг, включая 4 книги переводов национальных поэтов России и 11 книг, вышедших за рубежом, и более 500 публикаций по всему миру, лауреат отечественных и международных премий.

Правление Тюменского отделения Союза писателей России, а также областной департамент культуры выразили глубокие соболезнования родным и близким Николая Меркамаловича.