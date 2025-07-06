Как правильно выбрать веник для бани, посоветовали тюменцам

Какие веники выбрать для парения, рассказал банщик со стажем Александр Ларионов.

– Перед баней мы общаемся с человеком, чтобы как минимум узнать про имеющиеся аллергии. Кто-то выбирает веник по настроению, некоторые любят определенные ощущения. Как таковых рекомендаций нет, совет один – слушай свое тело.

Раньше, конечно, главным был березовый веник. Если его запарить надолго, он становится мокрым, тяжелым, как тряпка. Все потому, что березовый лист – пористый и отлично очищает кожу. В нем также содержатся полезные вещества, которые заживляют кожу.

Дубовый веник тоже хорош, потому что стимулирует рецепторы. Им удобно делать разные массажи. А еще такой веник дольше служит. Рябиновый полезен для давления, липовый дарит потрясающий аромат. Веник на любой вкус найдется. А сейчас продают даже многоразовые – из материала, напоминающего брезент.

Баня на нервы влияет, опорно-двигательный аппарат за счет расслабления, на давление, даже на кишечник. А когда мы используем скрабы, маски и кремы, в кожу проникают разные полезные вещества.

Есть такая пословица: если дошел до бани своими ногами, значит, париться можно. Но, конечно, лучше поговорить с врачом. Ключевое противопоказание – процесс воспаления, потому что жар ускоряет кровоток, - сообщает Тюменская область сегодня.