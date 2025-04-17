Депутаты гордумы ознакомились с работой властей по развитию культуры и искусства в Тюмени за 2024 год

В Тюмени ежегодно проводится масса всевозможных, разных по тематике и масштабности событий, рассчитанные на вес возрастные категории горожан. Минувший год не стал исключением — о том, чем он запомнился сфере культуры и горожанам на очередном заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы депутатам рассказала директор департамента культуры Ирина Алексеева.

По программе "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2021–2026 годы" достигнуты все запланированные показатели результативности, на ее реализацию потребовалось около 1,6 млрд рублей. В 2024 году в городе прошло более 2,6 тысячи культурно-массовых мероприятий, более 240 - патриотической направленности, что превышает показатель 2023 года, когда состоялось 197 таких событий.

По 128 дополнительным общеобразовательным программам предпрофессиональной и общеразвивающей направленности обучались 10,5 тысячи человек, причем 7,3 тысячи - за счет бюджета.

Также в рамках реализации программы продолжилась работа по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и искусства, самые знаковые в этом плане объекты - библиотека №21 и художественная школа имени Митинского.

По итогам года более 11 тысяч воспитанников учреждений культуры и дополнительного образования Тюмени стали победителями творческих конкурсов на различных уровнях.

Помимо этого, культработники активно участвуют во всех патриотических акциях и оказании помощи участникам СВО и новым регионах России.

"Развивая город как лучший город Земли, мы стараемся сформировать образ тюменца, который бы знал историю своего родного края, сохранял духовные традиции и отличался, конечно же, определенным культурным кодом, своим радушием и гостеприимством. информация нам предоставила возможность убедиться в том, что программа позволяет расширить спектр мероприятий для культурного просвещения нашего населения и создавать условия для развития творческих формирований и, конечно же, формирования образа тюменца, который бы действительно гордился своим городом", - резюмировала рассмотрение вопроса зампредседателя постоянной комиссии по соцразвитию Екатерина Вешкурцева.