В Тюмени открывается московский "Флакон"

Группа компаний "Флакон", флагманским проектом которой является дизайн-завод "Флакон" в Москве, отрывает в Тюмени свое пространство со смарт-офисами и креативными пространствами, первые крупные мероприятия в нем планируют провести уже в июне.

Flacon Space "Парковый" расположился через дорогу от Затюменского экопарка в здании бывшего клуба "Пещера", которое благодаря проведенной компанией "Колесник" реновации кардинально изменилось не только снаружи, но и внутри.

В субботу в Flacon Space "Парковый" для журналистов, блогеров, представителей бизнеса и потенциальных резидентов провели пре-опенинг. Директор по региональному развитию группы компаний "Флакон" Михаил Егошин рассказал, в чем суть проекта, отметил, что считает важным формирование качественного креативного комьюнити и что в перспективе в город с лекциями, проектами, концертами, выставками могут приехать резиденты и друзья московского "Флакона", партнеры из других проектов и пространств.

Основатель редевелоперской компании "Колесник" Сергей Колесник считает, что партнерство с "Флаконом" подтверждает правильность принятого решения относительно самого здания - трафик посетителей и предпринимателей, которым зайдет такой формат работы, коммуникаций, будет постоянным. В самом проекте есть потенциал для развития городской среды и креативного кластера, привлечения инвестиций и создания новых возможностей для жителей Тюмени.

Куратором Flacon Space "Парковый" стала Марина Сваткова. Она провела для гостей экскурсию, рассказала об особенностях офисов, атмосфере и комфорте, которые будут созданы для резидентов с учетом их запросов. И Сваткова, и Егошин не раз подчеркнули, что проект живой, пространство будет меняться в зависимости от потребностей проекта и его участников. Во Flacon Space смогут прийти не только резиденты, но и обычные жители города - в планах проведение открытых лекций, киноклуба, выставок и концертов. За мероприятиями можно следить в соцсетях "Паркового".

Офисы, коворкинги и пространства для коммуникаций Flacon Space "Парковый" расположились на двух верних этажах здания. также под мероприятия задействуют площадку на крыше. Первый этаж заняли знакомый уже тюменцам семейный ресторан "Андерсон", по словам владельца Богдана Копача посетителей тут начнут принимать 27 мая) и уже открытый "Жизньмарт".