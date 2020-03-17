В Тюменской области в связи с коронавирусом введен режим повышенной готовности

О введении режима повышенной готовности в регионе сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире 17 марта интернет-пользователям в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Александр Моор рассказал о мерах по профилактике коронавируса в регионе и ответил на ключевые вопросы жителей области.

В Тюмени один больной коронавирусом

В Тюменской области есть только один заболевший коронавирусом. Он получает необходимое лечение в областной инфекционной больнице. Члены его семьи здоровы.

Больше пятидесяти - не собираться

Постановлением регионального правительства в Тюменской области с 18 марта введен режим повышенной готовности. С 18 марта по 10 апреля отменены все массовые спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия с числом участников более 50 человек.

Школьники и студенты учатся дистанционно

Все школы, техникумы переходят на дистанционное обучение. Для детских садов рекомендовано свободное посещение, будут введены утренние фильтры. Тем, у кого есть возможность, лучше остаться дома с детьми. Загородные лагеря будут работать, но родителям запрещено их посещать. Проведение массовых мероприятий в этих центрах тоже под запретом.

Профилактика в рабочих коллективах

Работодатели обязаны обеспечить наличие дезинфицирующих средств, проверять состояние здоровья сотрудников. Руководителям предприятий, которые занимаются перевозкой пассажиров, рекомендовано обрабатывать автобусы специальными средствами.

Выезжал за рубеж? Сообщи!

Жители региона обязаны сообщать о посещении других стран. Соблюдение карантина людьми, которые приехали из других стран, - на совести самих жителей, но врачи будут вести ежедневный мониторинг. На рабочей комиссии рассматривался вопрос штрафов за нарушение режима.

Люди, которые находятся на домашнем карантине, получат больничные, не выходя из дома. Сейчас разрабатывается соответствующий механизм. Кроме того, планируется подключить волонтеров: если у человека нет близких людей, они будут доставлять продукты и другие необходимые средства на дом.

Медучреждения готовы к приему больных

В лечебных учреждениях сформирован необходимый запас коек. 18 марта будут названы номера телефонов и алгоритмы действий для всех, кто прибыл из стран, где зафиксирована новая коронавирусная инфекция.

Александр Моор: