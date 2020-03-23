"Мы вместе" - помощь тем, кто из-за коронавируса живет в самоизоляции

В России проходит акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса. В нее уже включились ряд компаний, открыв бесплатный доступ к своим ресурсам, волонтеры и обычные граждане, желающие оказать посильную помощь людям, находящимся в карантине.

Стать участником акции или узнать о том, как полезно провести время, можно на интернет-ресурсе Мывместе2020.рф.

На сайте можно зарегистрироваться как волонтер и помогать людям на самоизоляции в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем, оказывать им психологическую и юридическую поддержку, общаться с бабушками и дедушками по видеосвязи, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Здесь же публикуются полезные новости, рекомендации и контакты.