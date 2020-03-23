"Мы вместе" - помощь тем, кто из-за коронавируса живет в самоизоляции

09:15 23 марта 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: Тюменцам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

В России проходит акция взаимопомощи во время  пандемии коронавируса. В нее уже включились ряд компаний, открыв бесплатный доступ к своим ресурсам, волонтеры и обычные граждане, желающие оказать посильную помощь людям, находящимся в карантине.

Стать участником акции или узнать о том, как полезно провести время, можно на интернет-ресурсе Мывместе2020.рф.

На сайте можно зарегистрироваться как волонтер и помогать людям на самоизоляции в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем, оказывать им психологическую и юридическую поддержку, общаться с бабушками и дедушками по видеосвязи, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Здесь же публикуются полезные новости, рекомендации и контакты.

Теги: акция , коронавирус , социальные проекты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2020