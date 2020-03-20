Тюменским работодателям рекомендовали позаботиться о здоровье сотрудников

Глава региона Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях опубликовал обращение к руководителям предприятий и организаций с просьбой предпринять все меры по профилактике заболеваемости в трудовых коллективах.
"В Тюменской области предпринимаются все возможные меры для того, чтобы защитить земляков от новой коронавирусной инфекции. Сегодня каждый из нас должен соблюдать личную гигиену, следить за самочувствием, а задача работодателей - создать все условия для этого", - отметил губернатор.
Александр Моор напомнил, что при наличии признаков вирусных заболеваний человек обязан остаться дома и вызвать к себе врача. Работодателям рекомендовано не допускать таких сотрудников к работе. На входе в организациях и на предприятиях должны быть антисептики для обработки рук и термометры для измерения температуры тела. Регулярными должны быть дезинфекция помещений, обеззараживание воздуха и проветривание.
Губернатор посоветовал всем перейти на дистанционные формы работы, отменить массовые мероприятия и по возможности, не отправлять сотрудников в командировки. В случае выявления заболевшего по запросу Роспотребнадзора незамедлительно предоставлять информацию обо всех его контактах.
"Только соблюдая меры профилактики, мы сможем защитить себя, свои коллективы от новой коронавирусной инфекции", - резюмировал Александр Моор.
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