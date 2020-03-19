Участники досрочного ЕГЭ напишут экзамены в основной период

Проведение досрочного периода ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. На участие в экзаменах в эти сроки было зарегистрировано около 300 жителей Тюменской области. Из-за ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса заявленные на эти дни участники смогут сдать экзамены в основной период. Изменения уже внесены в расписание экзаменов.

"На экзамены в досрочный период в основном зарегистрированы выпускники прошлых лет. Для них в расписании основного периода предусмотрены резервные дни, в которые можно будет сдать экзамены", — сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что если по объективным причинам, подтвержденным документально, участник не может сдавать ЕГЭ в резервный срок, региональные государственные экзаменационные комиссии будут принимать решения, чтобы они сдавали экзамен в основные дни, вместе с выпускниками текущего года.

Особое внимание будет уделено выпускникам, которые зарегистрировались на досрочный период из-за запланированных лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Для них будут развернуты экзаменационные пункты в медицинских учреждениях и на дому.