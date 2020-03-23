Для 15 человек, контактировавших с больным коронавирусом, завершился карантин

Из областной инфекционной клинической больницы 22 марта выписали тех, кто находился на карантине после контакта с первым заболевшим коронавирусом тюменцем.
По домам, к своим семьям отправились 15 человек. В оперштабе Тюменской области по профилактике коронавируса отмечают, что у этих людей не было симптомов вирусной инфекции, тем не менее две недели карантина для них были обязательны.
Все эти дни они чувствовали себя хорошо, а анализы, которые они сдавали несколько раз, дали отрицательные результаты.
В условиях повышенной готовности региона всем рекомендуется:
- избегать мест массового посещения
- строго соблюдать правила личной гигиены
- при симптомах ОРВИ обратиться за медпомощью.
- максимально внимательно относиться к здоровью пожилых родственников.
Прилетевшим из-за границы необходимо позвонить на горячую линию по тел. 8-800-234-35-22, чтобы сообщить о своем возващении и получить рекомендации по самоизоляции и прохождению обследования на коронавирус.
Также действуют:
горячая линия Управления Роспотребнадзора по ТО: 8 9044-92-92-30.
горячая линия Департамента здравоохранения ТО: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).
Ответы на часто задаваемые вопросы можно получить на сайте Минздрава РФ, Стопкоронавирус и ИА "Тюменская линия".
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