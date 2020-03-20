Тюменский психиатр: страх - это нормально, но нужно трезво оценивать ситуацию

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Главный внештатный психиатр Тюменской области Евгений Родяшин рассказал о том, почему паника на фоне сообщений о коронавирусе, порождает огромное количество мифов и фейковых новостей.

Важно понимать, почему в нашей психике формируются панические состояния. Когда вы живете обычной жизнью, узнаете о заболевании и начинаете на каждом шагу слышать про эту болезнь, информация начинает восприниматься из множества источников сразу.Огромный поток информации не успевает обрабатываться мозгом, возникает диссонанс восприятия.

Сейчас большинство людей боятся заразиться новым типом пневмонии. С точки зрения когнитивной психологии, страх появляется не из-за возможности какой-то ситуации, а из-за нашего отрицания такой возможности.

Если человек считает, что не должен болеть, он начинает бояться. Если он признаёт, что он – такой же, как все, и может заболеть, вероятнее всего, он не заразится. Если мы продолжаем бояться, мы впадем в невроз, откуда до паники полшага.

Не надо пытаться заглушить тревогу, а напротив - признайте, что страшно. Разумная доля страха – это человечно, поэтому надо разрешить себе бояться. Это не плохо и не хорошо. Это нормально. Главное – понимать, что усиливает ваш страх и постараться минимизировать воздействие негативных факторов ради собственной безопасности.

Безусловно, быть в курсе новостей относительно коронавируса – важно. Однако нужно позаботиться о снижении информационной токсичности, чтобы не усилить собственную тревогу себе во вред.

Ставить под сомнения сообщения на форумах, в чатах и соцсетях

Нужно больше доверять экспертам, а не всевозможным форумам, чатам в мессенджерах и обсуждениям в социальных сетях, где испуганные люди пугают более испуганных людей. С долей критики стоит относиться и к различным новоявленным "знающим и просвещающим". Не секрет, что задача некоторых – не пользу обществу принести, а продвинуться за счёт хайпа. Смотрите, кто комментирует, и из этого делайте выводы для себя: к чьим словам прислушиваться, а какую информацию даже во внимание брать не стоит.

Соблюдать меры безопасности

Сделать правильный выбор: позаботиться о мерах безопасности. Задействовать сон, качественное питание, прогулки на свежем воздухе – они не запрещены, витамины, физкультуру. Ограничить авиаперелеты и другие поездки, по возможности воздержаться от посещения общественных мест, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Регулярно мыть руки с мылом и стараться не трогать руками глаза, рот и нос. При появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и незамедлительно сообщить об этом врачам.

Трезво оценивать ситуацию

Помните: если человек понимает, что происходит, трезво оценивает ситуацию, он – не боится, а действует с целью самосохранения. Со временем и о COVID-19 большинство забудет, как о свином или птичьем гриппе. Человечество переносило эпидемии на протяжении всей истории, но о них мало кто помнит – разве что историки, хотя и тогда была паника, люди также боялись.