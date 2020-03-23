Волонтеры помогают одиноким тюменцам пережить самоизоляцию из-за коронавируса

07:00 23 марта 2020
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t-l.ru
| Фото: t-l.ru
Продолжение: "Мы вместе" - помощь тем, кто из-за коронавируса живет в самоизоляции

Волонтеры-медики доставляют одиноким пожилым людям, инвалидам и матерям-одиночкам с детьми до трех лет на дом продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства, а также психологически поддерживают в случае беспокойства и тревоги.

Обратиться за помощью можно в тюменский консультационный пункт. Он работает круглосуточно по номеру: 8-800-201-41-41 (звонок бесплатный).

Людей, находящихся на самоизоляции в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию, волонтеры консультируют по бесконтактному приобретению продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, сообщает оперштаб по коронавирусу.

Теги: covid19 , волонтеры , горячая линия , инвалиды , коронавирус
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