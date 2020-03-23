Тюменцев призвали соблюдать режим разобщения

На прошлой неделе в Тюменской области ввели режим повышенной готовности. Сейчас ситуация с профилактикой коронавируса остается стабильной. Подробности о ситуации в регионе рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

ПРО РИСКИ

Коронавирус опасен осложнениями для людей старше 65 лет, особенно если они страдают сахарным диабетом, гипертонией, сердечными и сосудистыми заболеваниями, напомнила Кузнечевских. В регионе проживает 200 тысяч человек этой возрастной категории, большинство имеют хронические заболевания. Всем, кто находится в первой группе риска необходимо, по возможности, ограничиться в общении: не посещать без особой надобности торговые центры, места массового скопления людей, находиться дома. Свести до минимума круг визитеров и самим не ходить по гостям.

Задача родных - обеспечить едой и лекарствами возрастных родственников. Общение тоже важно, но лучше удаленно, по телефону. Если вы живете в разных населенных пунктах, далеко, можно обратиться на горячую линию (8-800-201-41-41), которая помогает одиноким людям.

Студенты и школьники на дистанционном обучении. Чтобы не заразиться вирусом, они также должны минимизировать контакты со внешней средой. Лучше оставаться дома, использовать для связи, общения и обучения интернет-ресурсы.

На карантине учреждения дополнительного образования муниципального, регионального или госуровня. Частным заведениям рекомендовано то же самое, но они вправе продолжить работу. Родители должны сами решать, продолжать там занятия или нет.

Детсады работают. Там ежедневно проводится термометрия и идёт контроль состояния ребенка. Если у родителей есть возможность остаться дома с ребенком - могут не посещать детсад.

Ольга Кузнечевских:

Обращаю внимание всех жителей региона: чем быстрее мы обеспечим режим разобщения, тем быстрее мы справимся с возможными рисками в плане распространения инфекции.

ПРО ФЕЙКИ

В соцсетях, мессенджерах регулярно появляются слухи, не имеющие ничего общего с действительностью. "Пользуйтесь только официальной информацией. Мы не заинтересованы в том, чтобы скрывать и замалчивать какую-либо информацию. Это не в наших интересах. Нам это позволит быстро вместе справиться с ситуацией".

ПРО ЦИФРЫ

650 аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Тюменской области при потребности в 400 штук.

53 человека находится в санатории "Градостроитель". Все чувствуют себя хорошо, первые результаты анализов у них отрицательные. Заболевших, с температурой — нет.

25 человек проходят карантин в лечебных учреждениях. 22 марта были выписаны 15 человек, все здоровы. На домашнем карантине — 70 человек.

1500 звонков поступило на горячую линию для вернувшихся из-за рубежа. 1 300 адресов были указаны верно, ко всем специалисты съездили.

СКРЫВАТЬСЯ БЕСПОЛЕЗНО

Информация для тех, кто прибыл в Россию из-за рубежа и не обратился на горячую линию по тел. 8-800-234-35-22: "Штамп в паспорте о пересечении границы даёт нам всю информацию о тех, кто прибыл из других государств. Лучше не замалчивать, а сообщить о себе и пройти карантин, как положено", — посоветовала замгубернатора.

ПРО БОЛЬНЫХ

Первым в Тюменской области пациентом с диагнозом COVID19 стала студентка из Китая. Ее лечили тюменские врачи в областной инфекционной больнице. Она полностью здорова.

11 марта стало известно о втором для региона пациенте. Сейчас он находится в инфекционной больнице под круглосуточным наблюдением врачей. Состояние стабильное, но ситуацию усугубляют серьезные хронические заболевания. Медики делают всё, чтобы минимизировать риски.

20 марта выявлен третий пациент с коронавирусом. Он себя чувствует хорошо.