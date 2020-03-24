В Минкомсвязи создали каталог онлайн-сервисов для жизни в самоизоляции

Каталог цифровых сервисов и услуг все.онлайн полезен всем, но особенно тем, кто живет в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса. Создатели платформы - Минкомсвязь России и АНО "Цифровая экономика" при поддержке крупнейших российских интернет-компаний.

На сайте более 60 цифровых сервисов, часть бесплатные, часть предоставляются на льготных условиях. В каталоге учтены жизненные ситуации – от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн. Список сервисов будет пополняться, сообщает пресс-служба Минкомсвязи России.

Доступны сейчас:

сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка,

видеосервисы ivi и Okko

развлекательные онлайн-платформы Ростелекома, МТС, Билайна, МегаФона и ЭР-Телекома

услуги такси и каршэринга от Яндекса и Mail.ru Group, Яндекс.Лавка и DeliveryClub

для учащихся - Учи.ру Inlearno и бесплатные аудиокниги из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению от 1С

сервис доставки посылок до двери от Почты России и другие почтовые услуги, актуальные для современной эпидемиологической ситуации.