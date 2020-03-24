26 ишимцев, вернувшихся из-за рубежа, находятся в самоизоляции

16:16 24 марта 2020
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Продолжение: Тюменцам рассказали, как из подручных средств сделать дезинфицирующие растворы

Пробы на коронавирусную инфекцию сдали 26 жителей Ишима, недавно вернувшиеся из загранпоездок. Все они находятся в самоизоляции и под медицинским наблюдением.

В адмнистрации Ишима отметили, что ситуация в городе под контролем. В больнице есть достаточный запас дезинфицирующих средств, противовирусных препаратов и антибиотиков. Городским предприятиям торговли и общепита направлены памятки о работе в режиме повышенной готовности. Детсады продолжают работать в штатном режиме, в них усиленно проводится санобработка.

Теги: Ишим , коронавирус , медицина
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