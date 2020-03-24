Тюменцам рассказали, как из подручных средств сделать дезинфицирующие растворы

При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать отбеливатели для белья - хлорные и кислородные. Об этом на своем сайте сообщает Тюменское Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Для обработки поверхностей

На этикетках отбеливателей есть указание, как приготовить раствор для дезинфекции. При отсутствии такой информации, для приготовления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор перемешать, работать в перчатках, не допускать попадания в глаза.

Специалисты советуют не делать растворы впрок - на один-два дня достаточно 0,5 - 1 литра. Приготовленный раствор следует хранить в темном месте, в хорошо закрытой емкости. Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой.

Чем обрабатывать руки?

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, тщательно намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой водой. После завершения периода домашней изоляции режим уборки и дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность.

В случае если у человека в домашней изоляции выявлено инфекционное заболевание, в помещении проводится заключительная дезинфекция силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.