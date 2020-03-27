Никаких развлечений: в Тюмени на неделю закрываются ТЦ, рестораны, горячие источники, спа- и фитнес-центры

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев 26 марта рассказал о том, как режиме повышенной готовности в выходную неделю отразится на работе торговых центров, развлекательных заведений и общепите.

Губернатор Тюменской области подписал постановление, по которому с 28 марта по 5 апреля в регионе приостанавливается деятельность предприятий розничной торговли, кроме аптек, торговых объектов с продовольственными товарами и товарами первой необходимости.

Деятельность ТРЦ на этот период также прекращается. Это касается торговых центров и торговых комплексов. Расположенные в них магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости продолжат работу.

Аттракционы, зоопарки, аквапарки, спа-комплексы, фитнес-центры также закрываются с 28 марта. Вся бытовая сфера точно также приостанавливает свою деятельность. Заезд на санаторно-курортные учреждения также прекращается. Если люди уже там находятся - они продолжают свое лечение. Это касается всех наших термальных источников в том числе.

Рестораны, кафе, столовые и прочие заведения общепита будут работать на вынос и доставкой на дом. При этом ограничение не распространяется на буфеты и столовые на территории предприятий, которые не могут уйти на выходные дни. В отелях питание вводится только в номерах.

Посещение религиозных объектов ограничено.

Подробности:

Напомним, в связи с режимом повышенной готовности в Тюменской области с 18 марта по 10 апреля отменены все концерты, спектакли, музейные мероприятия и другие культурные события региона. С 24 марта по решению правительства РФ приостановили свою работу кинотеатры, ночные клубы и развлекательные заведения.

Граждан призывают избегать людных мест, максимально соблюдать меры личной гигиены и профилактики распространения вирусной инфекции. Люди старше 65 лет и страдающие серьезными хроническими заболеваниями с 28 марта по 10 апреля должны находиться на самоизоляции.