В тюменских школах не планируют вводить удаленку с 1 сентября

Перед Днем знаний в департаменте образования и науки Тюменской области рассказали о возможности ли удаленное обучение в школах с 1 сентября.

"Решения о закрытии классов и групп на карантин, переводе школьников на дистант или о введении масочного режима будут приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Пока говорить о таких показателях преждевременно", - сообщает информационный центр правительства региона.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора приостановление образовательного процесса в отдельных классах (группах) и образовательных организациях осуществляется при отсутствии 20% и более детей по причине болезни.

Во всех образовательных организациях Тюменской области проводятся мероприятия санитарной безопасности, в том числе генеральные уборки и дополнительная дезинфекция. С началом учебного года будут организованы входные "фильтры".