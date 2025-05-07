Тюменские строители возводят одновременно 13 школ в регионе

В Тюменской области строится 13 школ одновременно, четыре планируют завершить в этом году, а с начала горда уже три введены в эксплуатацию:, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

В селе Мальково Тюменского района новая школа рассчитана на 1101 ученика в смену. Окончание строительства запланировано в 2025 году. Подрядчик уже приступил к чистовой финишной отделке в некоторых блоках. Идут малярные работы, ведётся покраска обоев. Одновременно строители занимаются утеплением фасада с улицы, оштукатуриванием стен, благоустройством территории. "Приступили к строительству 11 месяцев назад. Работы уже выполнены на 70%. В целом идём по графику. Окончание у нас - декабрь 2025 года", - отметил главный инженер подрядной организации Вадим Канбеков.

Строительство школы в тюменском микрорайоне "Ямальский-1" завершится в июне 2026 года. Кроме стандартных классов, актового зала, столовой, зон отдыха для детей, в ней будут кабинеты для педагогов. Например, в этой школе учителям оборудуют зал для повышения квалификации, а также будет организован кабинет музыкальной разгрузки.

"Наполнением каждой школы вместе с нами занимаются и сами педагоги. Внутренний дизайн, функциональность - все это предусматривается по согласованию с учителями. В целом, это типовой проект. Такая же школа введена в прошлом году в микрорайоне Мелиораторов, строятся в п. Винзили и в с. Мальково Тюменского района. Наш проект одобрен Минстроем РФ и рекомендован к тиражированию. Некоторые регионы уже им воспользовались", - отметила начальник управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области Ольга Кушнир.

Подрядчик приступил к возведению кровли. Будет применяться современный полимерный материал. Уже построены все четыре этажа здания в первом блоке, заканчивается кирпичная кладка во втором блоке.Идут внутренние черновые работы, монтаж слаботочной системы. В данный момент задействованы все субподрядные организации, подписавшие договор.

В ГУС ТО отмечают, что в регионе по поручению губернатора Александра Моора реализуется и большая программа по замене деревянных школ. В 2025 году уже построены и введены в эксплуатацию две новые школы в Вагайском и Уватском районах, до конца года достроят еще две школы в районах. Всего в планах – заменить 28 школ. Уже введены в строй 14 новых зданий в шести муниципалитетах.