В отдаленных тюменских селах продолжают возводить новые здания школ

Программа замены деревянных сельских школ современными зданиями успешно реализуется в Тюменской области, из запланированных двадцати восьми в эксплуатации уде четырнадцать, еще три планируют открыть в этом году.

Вопрос строительства замены зданий сельских школ обсуждался на очередном заседании президиума правительства региона, с докладом по теме выступил замгубернатора Сергей Шустов. "В рамках программы предстоит заменить 28 школ. Уже введены в строй 14 новых зданий в шести муниципалитетах. Продолжается строительство еще семи школ", – доложил он.

Три школьных здания в 2025 году сдадут в эксплуатацию в Вагайском и Ярковском районах. При этом в январе и феврале две новые школы в Вагайском и Уватском районах уже начали учить детей в новых классах. Еще четыре построят в 2026 году в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском и Уватском районах. По оставшимся семи школам ведется проектирование.

"Программа замены будет выполнена в полном объеме. Наши юные земляки должны получать достойное образование в комфортных условиях, независимо от того, где они живут – в городе или в сельской местности", - подчеркнул губернатор Александр Моор.