Кабинеты по безопасности дорожного движения могут появиться в тюменских школах

Возможность выделения кабинетов по безопасности дорожного движения и использованию новых интерактивных форм обучения детей ПДД, а также мероприятия по снижению детской дорожной аварийности в регионе обсудили директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец и начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, сообщили в пресс-службе ГАИ.

В этом году ДТП с участием детей в нашем регионе стало больше. Госавтоинспекция примет дополнительные меры в летний период, а также при подготовке к новому учебному году.

Дина Горковец подчеркнула, что образовательные организации стараются сделать все возможное, чтобы дети не попадали в опасные ситуации на дорогах, но и родителям следует бить в вопросах соблюдения правил дорожного движения дисциплинированными - это самый эффективный метод профилактики трагедий

Андрей Миллер сообщил, что в регионе продолжатся мероприятия по контролю за соблюдением ПДД водителями, перевозящими детей, рейды по выявлению подростков, управляющих мототранспортом, не имея соответствующего права.