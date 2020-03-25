Владимир Путин выступит с обращением к россиянам по поводу коронавируса

15:47 25 марта 2020
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static.kremlin.ru
| Фото: static.kremlin.ru

Ожидается, что телетрансляция обращения Президента РФ начнется в 15:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Потребность возникла после совещания 24 марта, на котором обсуждалась эпидситуация, и совещания с руководством правительства, Центробанка, администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса, отметил Песков.

По данным на 25 марта, общее число больных COVID-19 в России достигло 658, из них 410 — в Москве, 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. В Тюменской области в инфекционной больнице на лечении находятся два пациента с COVID19.

Теги: covid19 , Владимир Путин , коронавирус , президент
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