Ольга Кузнечевских: в Тюменской области ситуация по коронавирусу стабильная

В правительстве Тюменской области 25 марта прошло очередное заседание областного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Ситуация в регионе стабильная, необходимые меры предпринимаются, новых пациентов не выявлено, прокомментировала итоги заседания замгубернатора Ольга Кузнечевских.

"В регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности, все запланированные в рамках этого режима мероприятия проводятся, контролируются, регулируются. Мы работаем напряженно, но стабильно", - подчеркнула замгубернатора. Она отметила, что все заседания штаба проходят в режиме онлайн-связи с муниципалитетами, соблюдение предписаний по особому режиму обязательны для всех.

В областной инфекционной больнице на сегодня два больных. У первого состояние стабильно тяжелое, так как много серьезных сопутствующих заболеваний. Она под круглосуточным наблюдением врачей. Второй чувствует себя хорошо, его лечение проходит без осложнений. Мужчины помещены в разные боксы, с каждым работает отдельная бригада медиков. Контактные лица, которые проходят карантин в инфекционной больнице и обсерваторе "Градостроитель", на здоровье не жалуются, характерных для COVID19 симптомов у них нет. Первые тесты на вирус у всех отрицательные.

Татьяна Тихонова