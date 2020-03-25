Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля выходной

На фото - осмотр больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус. Источник: http://www.kremlin.ru

Следующая неделя в России будет выходной. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезней. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей. С сохранением заработной платы. ТО есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

"Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Это может коснуться каждого и тогда, то, что происходит в Европе, за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. Самое безопасное сейчас - побыть дома", подчеркнул президент.