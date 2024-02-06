Карантин по бешенству животных введен в двух деревнях Тюменского района

10:17 06 февраля 2024
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В деревнях Малиновка и Головина Тюменского района с 5 февраля постановлением правительства региона введен карантин по бешенству животных. В этих населенных  пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также отлов диких и вывоз восприимчивых животных.

Накануне  Управление ветеринарии Тюменской области сообщило, что вирус бешенства выявлен в образцах патологического материала енотовидной собаки, крупного рогатого скота и лисицы, доставленных с территории деревень Малиновка и Головина Тюменского района и села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа Тюменской области. утверждёны планы мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.

Теги: бешенство , ветеринарная служба , Голышмановский городской округ , карантин , Тюменский район
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