В Тюмени при пожаре в доме погибли два человека

Пожар в частном жилом доме на улице Тюменская в городе Тюмени произошел в ночь на 27 апреля, в результате происшествия погибло два взрослых человека, сообщает ГУ МЧС ТО.



На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь и дым на втором этаже жилого дома, пожар был ликвидирован на площади 64 кв. метров. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 21 человек личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.