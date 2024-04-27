В Тюмени при пожаре в доме погибли два человека

13:42 27 апреля 2024
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Пожар в частном жилом доме на улице Тюменская в городе Тюмени произошел в ночь на 27 апреля, в результате происшествия погибло два взрослых человека, сообщает ГУ МЧС ТО.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь и дым на втором этаже жилого дома, пожар был ликвидирован на площади 64 кв. метров. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 21 человек личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Теги: пожары
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