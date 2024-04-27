В Тюменской области из-за паводка на Ишиме и Тоболе подтоплено 184 дома

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим на утро 27 апреля в районе села Ильинка вырос на 7 сантиметров и составляет 859 сантиметров. В городе Ишиме на 3 сантиметра повысился, сейчас 1 027 сантиметров. В районе села Абатское за сутки поднялся на 24 сантиметра и составляет 1 199 сантиметров (данные на 10.00).

Организованы лодочные переправы. В Абатском районе сотрудники МЧС России укрепляют земляные насыпи вдоль федеральной автодороги Р-402.

В регионе остаются подтопленными 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуированы более 5 100 жителей. В пунктах временного размещения находятся 607 человек, в том числе 217 детей, сообщает ГУ МЧС ТО.