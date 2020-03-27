250 тысяч жителей Тюменской области, отправленных до 10 апреля в самоизоляцию, получат адресную помощь

В соответствии с поручением губернатора Тюменской области Александра Моора, всем соблюдающим режим самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, будет оказана разовая адресная социальная помощь в размере 2 тысяч рублей.

Тем, кому положена выплата, не надо беспокоиться о сборе справок, медицинских заключений и прочих документов. О пенсионерах, их в регионе около 200 тысяч, все данные есть в единой информационной системе департамента соцразвития, о больных сведения предоставит департамент здравоохранения. Перечисление адресной социальной помощи будет осуществляться автоматически, начиная с 3 апреля, сообщила в ходе онлайн-брифинга заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

Деньги будут зачислены на счета в банках, на которые приходят пенсии и другие социальные выплаты. Если счета не или гражданин пока не являлся получателем социальных выплат, то деньги на дом доставят сотрудники почты.

Помимо людей старше 65 лет, в зону высокого риска по коронавирусу входят люди с такими болезнями, как:

- инсулинозависимый сахарный диабет;

- хронический: бронхит (астматический (обструктивный), эмфизематозный, с закупоркой дыхательных путей, эмфиземой);

- обструктивные: астма, бронхит, трахеобронхит;

- астма;

- бронхиолэктазы;

- болезни системы кровообращения: другая вторичная легочная гипертензия, другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности, легочно-сердечная недостаточность неуточненная;

- наличие трансплантированных органов и тканей (орган или ткань, замещенные гетеро- или гомотрансплантатом);

- хроническая болезнь почек (хроническая почечная недостаточность 3-5 стадии);

- злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций;

- острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы.