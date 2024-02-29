Работникам культуры при переезде в село будут выплачивать по 1 млн рублей

16:32 29 февраля 2024
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Президент РФ Владимир Путин во время  Послания к Федеральному Собранию анонсировал новую государственную программу - "Земский работник культуры".

Специалист сможет получить единовременную выплату 1 млн рублей. Для Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии эта сумма будет в два раза больше – 2 млн рублей.

В стране уже действуют программы "Земский врач" и "Земский учитель". Запуск новой программы, по словам президента, обусловлен многочисленными обращениями из регионов. 

Теги: Владимир Путин , выплаты , культура , послание президента Федеральному собранию
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