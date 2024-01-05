Какие выплаты на детей положены с 1 января

Мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится полтора года, но до 2024 года имеют на это право, только если не вышли на работу, трудятся на полставки или на дому. С нового года, даже если родитель досрочно вышел на работу, выплата ему сохраняется.

Размер выплаты для неработающих составляет 8 591,47 руб. Однако если до рождения крохи мама работала, то ей платят на общих основаниях 40% от среднего заработка, но не более 33 281,8 руб. Студенткам положена сумма, равная их стипендии или базовой стипендии, если они ее получали.

С 1 января 2024 года вступает в силу указ президента, согласно которому родители детей (до 18 лет) с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 000 рублей.

Мать-героиня получает выплату в размере миллиона рублей. В Тюменской области такая только одна. И звание ей дали совсем недавно.

Усыновители, опекуны и приемные родители также получают дотацию на ребенка. Сумма выплаты фиксированная и составляет 22 909,03 рубля. Если же семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, то размер выплаты вырастает до 175 043,67 рублей. При усыновлении двух и более детей пособие дается на каждого из них.