Тюменский психиатр дал советы по управлению страхами при ЧС

Как избавиться от страхов из-за чрезвычайной ситуации, рассказал главный врач Тюменской областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин.

"Любая ЧС представляет собой комплекс стрессогенных факторов, будь то угроза для жизни, утрата крова или любое резкое изменение привычной жизни. Последствия их воздействия - от эмоциональных реакций до психических заболеваний. Причем развиваться они могут не сразу после происшествия, а через некоторое время", - уточнил эксперт.

"Если вы стали участником или свидетелем ЧС – не поддавайтесь панике, в таких случаях важно сохранять спокойствие и рассудительность. Воспользуйтесь простыми методиками самопомощи в психотравмирующих ситуациях", - порекомендовал Евгений Родяшин.

Необходимо выпить немного сладкого напитка, который поднимет уровень сахара в крови. В стрессовых ситуациях организм расходует большее количество энергии. Далее стоит сконцентрировать внимание на дыхании: вдох через нос, медленный выдох – через рот. Стоит занять себя любым доступным делом, требующим внимания, например: помочь другим людям, сообщает Тюменская линия.