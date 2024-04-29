Трудовые династии становятся популярными в регионе

Много трудовых династий в рабочих коллективах строительной сферы. В их руках - тепловая энергия Тюмени. Комфорт - в домах горожан. Ради этого в котельной они работают круглые сутки. Олег, Игорь и Леонид Маневичи - трудовая династия по инициативе отца и воле случая.

Леонид Маневич, мастер котельного цеха, профессию особо не выбирал. Говорит искали человека, он заинтересовался и пришел в котельную. Да так и остался и сыновей привел.

Их общий трудовой стаж 70 лет. В детстве братья, как и многие сверстники, мечтали романтично работать в небе. Олег хотел стать летчиком, а Игорь космонавтом.

Трудиться на земле в полуавтоматизированной котельной оказалось не менее интересно. Дело ответственное, говорят, и благодарное, сообщает Вслух.ру.

"Здесь стабильная зарплата, соцпакет, поэтому уходить никуда не думаем", - признается Олег Маневич, мастер котельного цеха.

Они постоянно учатся, осваивая новое оборудование и изучая современные комплектующие. В котельной нескучно. Тем временем строительной отрасли нужны рабочие кадры. Дефицит острый.

Виктор Насонов стал слесарем, правда, не сразу. "После армии пришел и устроился в столовую здесь в ТДСК. 9 с лишним лет отработал, потом ушел на стройку", - вспоминает о начале трудового пути Виктор.

"Моя работа частично за компьютером, частично - руководство в цехе, контроль выполнения заданий, соблюдения трудовой дисциплины, техники безопасности", - рассказывает старший мастер арматурного цеха Андрей Насонов.

Андрей здесь руководит и братом Максимом, который работает арматурщиком. Оба считают, что строительство - их призвание. Работать приходится и в цехе у станка, и с чертежами. Изготавливать десятки конструкций для строек.

"На руководящую должность перейти не хочу. Мне нравится здесь. Работа у нас разнообразная", - говорит Максим Насонов.