Трудовые династии становятся популярными в регионе

Много трудовых династий в рабочих коллективах строительной сферы. В их руках - тепловая энергия Тюмени. Комфорт - в домах горожан. Ради этого в котельной они работают круглые сутки. Олег, Игорь и Леонид Маневичи - трудовая династия по инициативе отца и воле случая.
Леонид Маневич, мастер котельного цеха, профессию особо не выбирал. Говорит искали человека, он заинтересовался и пришел в котельную. Да так и остался и сыновей привел.
Их общий трудовой стаж 70 лет. В детстве братья, как и многие сверстники, мечтали романтично работать в небе. Олег хотел стать летчиком, а Игорь космонавтом.
Трудиться на земле в полуавтоматизированной котельной оказалось не менее интересно. Дело ответственное, говорят, и благодарное, сообщает Вслух.ру.
"Здесь стабильная зарплата, соцпакет, поэтому уходить никуда не думаем", - признается Олег Маневич, мастер котельного цеха.
Они постоянно учатся, осваивая новое оборудование и изучая современные комплектующие. В котельной нескучно. Тем временем строительной отрасли нужны рабочие кадры. Дефицит острый.
Виктор Насонов стал слесарем, правда, не сразу. "После армии пришел и устроился в столовую здесь в ТДСК. 9 с лишним лет отработал, потом ушел на стройку", - вспоминает о начале трудового пути Виктор.
"Моя работа частично за компьютером, частично - руководство в цехе, контроль выполнения заданий, соблюдения трудовой дисциплины, техники безопасности", - рассказывает старший мастер арматурного цеха Андрей Насонов.
Андрей здесь руководит и братом Максимом, который работает арматурщиком. Оба считают, что строительство - их призвание. Работать приходится и в цехе у станка, и с чертежами. Изготавливать десятки конструкций для строек.
"На руководящую должность перейти не хочу. Мне нравится здесь. Работа у нас разнообразная", - говорит Максим Насонов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru