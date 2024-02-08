В Тюменской области увеличили вознаграждение опекунам, попечителям и приемным родителям

Депутаты Тюменской облдумы единогласно проголосовали за изменения в региональном законе "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области", которые предполагают увеличение выплат на детей опекунам, попечителям и приемным родителям.

Как пояснила председатель комитета облдумы по социальной политике Ольга Швецова, благодаря принятым изменениям выплаты увеличатся с 3 200 рублей на каждого ребенка до 5053 рублей. В 2024-2026 годах вознаграждение будут получать 4 100 человек, что важно — перерасчеты будут производиться на беззаявительной основе.

Внесенный Правительством Тюменской области законопроект предполагает установку выплаты вознаграждения опекунам, попечителям, приемным родителям в размере 30 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. К указанной выплате опекунам, попечителям, приемным родителям осуществляется доплата до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области.