Выплату к юбилею супружеской жизни с 2022 года получили 7,3 тысячи пар Тюменской области

Единовременная выплата семейным парам в связи с юбилейной датой супружеской жизни введена по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора с марта 2022 года. За время ее действия денежный подарок от региона получили 7,3 тысячи семейных пар на общую сумму почти 164 млн рублей, в том числе в 2023 году - более 3,1 тысячи супружеских пар на общую сумму почти 70 млн рублей. А с начала текущего года уже поступило более 150 заявлений супружеских пар.

Выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат - 50-летию, 55-летию, 60-летию, 65-летию, 70-летию, 75-летию супружеской жизни). Чтобы ее получить, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области на дату обращения не менее 5 лет подряд.

Подать заявление на единовременную выплату может один из супругов лично либо через своего представителя через МФЦ или учреждения социального обслуживания населения по месту жительства, а также через портал услуг Тюменской области.