В Тюмени рецептурные препараты пожилым людям доставляют на дом

В областном центре с 27 марта социальные работники при взаимодействии с поликлиниками начали доставку рецептурных лекарственных препаратов гражданам пожилого возраста старше 65 лет с хроническими заболеваниями. При необходимости социальные работники помогут оформить заявление на государственные услуги на дому.

Обратиться за помощью в этих вопросах жители Тюмени могут в консультационный пункт по телефону 8-800-201-41-41. Пункт был создан в связи с введением профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции и работает круглосуточно.

Консультационный пункт организован для помощи одиноким, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также гражданам, находящиеся на самоизоляции. Социальные работники совместно с волонтерами Общероссийского народного фронта оказывают следующие виды помощи: доставка на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов, психологическая помощь по телефону.

Аналогичную помощь могут получить и уязвимые категории жителей муниципальных образований Тюменской области — в каждом из них на базе комплексных центров социального обслуживания населения открыты диспетчерские службы (часы работы с 8.00 до 19 часов без выходных).

За неделю работы консультационного пункта и диспетчерских служб на телефоны горячих линий обратилось около 200 граждан. Все заявки отработаны и исполнены, комментируют в департаменте социального развития Тюменской области.